Хорват Лука Модрич став володарем Золотого м'яча-2018

Вперше з 2008 року володарем нагороди не став ані Кріштіану Роналду, ані Ліонель Мессі.

У Парижі відбулося вручення нагороди "Золотий м'яч" кращому гравцеві світу 2018 року.

Ним став півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич. 33-річний хавбек – перший в історії володар цієї нагороди родом з Хорватії.

Вперше з 2008 року володарем нагороди не став ні Кріштіану Роналду, ні Ліонель Мессі.

Другим у 2018 році став нападник туринського «Ювентуса» і національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Третє місце посів форвард «Атлетіко» і збірної Франції Антуан Грізманн.

Нагадаємо, в цьому році Модрич разом з «Реалом» виграв Лігу чемпіонів, а в складі збірної Хорватії дійшов до фіналу чемпіонату світу, де «картаті» поступилися французам з рахунком 2:4.

Раніше 33-річний Модрич був визнаний найкращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА, кращим півзахисником Ліги чемпіонів-2017/18, а також найкращим гравцем 2018 року за версією ФІФА.

Золотий м'яч вручається з 1956 року. Традиційно переможця визначають голосуванням спортивних журналістів, які представляють різні країни зі всього світу.