Динамо впевнено обіграло Чорноморець в матчі Прем'єр-ліги (відео голів)

Гра в Києві завершилася з рахунком 2:0, а обидва голи господарі забили з пенальті.

На столичному НСК Олимпийсикй завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" обіграло одеський "Чорноморець".

Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни впевнено провели матч і без особливих проблем домоглися успіху.

Господарі поля відкрили рахунок вже на 21-й хвилині гри реалізувавши пенальті. Шапаренко увірвався в штрафну, але пробити не встиг - Трубочкін зачепив ногу динамівця. У свою чергу, Циганков сильно пробив під праву від себе стійку. Воротар вгадав напрям удару, але вдіяти нічого не зумів - 1:0.

А в середині другого тайму, на 60-й хвилині, удар динамівців здалеку призвів до того, що м'яч потрапив у руку Грачову. Ще один пенальті, призвів до того, що Бесєдін сильно пробив під ліву від себе штангу - без шансів для воротаря - 2:0.

Таким чином, Динамо за підсумками туру скоротило відставання від Шахтаря з 9 до 7 очок - 35 проти 42. Разом з тим, команда Олександра Хацкевича, як і раніше, знаходиться на 3-му місці в турнірній таблиці, поступаючись також Олександрії (36).

У Чорноморця, як і раніше, в активі 12 балів і передостаннє 11-е місце в таблиці.