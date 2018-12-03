Олександрія обіграла Ворсклу і закріпилася на другому місці в УПЛ
18:58, 03 грудня 2018Футбол
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Все вирішив швидкий гол, який виявився єдиним у матчі.
ПФК "Олександрія"
У Полтаві відбувся один з центральних матчів 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала на своєму полі "Олександрію".
Перемогу здобула команда Володимира Шарана. "Олександрія" виграла - 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Вже на 4-й хвилині хавбек олександрійців Кирило Ковалець прийняв м'яч, спокійно змістився в центр до штрафного майданчика і пробив точно в дальній нижній кут, відкривши рахунок.
"Ворскла" активно штурмувала ворота Юрія Паньківа, але голкіпер "Олександрії" провів відмінний поєдинок, кілька разів рятуючи ворота своєї команди. В результаті "Олександрія" здобула важку, але важливу перемогу - 1:0.
Команда зміцнилася на другій позиції в УПЛ. Тепер у "Олександрії" 36 очок. Попереду лише "Шахтар" (42 очки). У "Динамо" 32 пункти і одна гра в запасі.
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