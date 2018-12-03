Онлайн-відеотрансляція Динамо - Чорноморець: Прем'єр-ліга, 17-й тур

У Києві проходить матч 17-го туру УПЛ.

В Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме "Чорноморець". Зустрічаються команди з різних частин таблиці. Кияни займають третю позицію, маючи 32 очки. У "Чорноморця" 12 пунктів і передостаннє, 11-е місце. Матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться о 18.30. ТВ-трансляція - "2+2".

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