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Онлайн-відеотрансляція Динамо - Чорноморець: Прем'єр-ліга, 17-й тур

18:30, 03 грудня 2018
Футбол
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football.ua

Зустрічаються команди з різних частин таблиці. Кияни займають третю позицію, маючи 32 очки. У "Чорноморця" 12 пунктів і передостаннє, 11-е місце.

Матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться о 18.30.

ТВ-трансляція - "2+2".

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Теги: #УПЛ-2018/19