Онлайн-відеотрансляція Динамо - Чорноморець: Прем'єр-ліга, 17-й тур
18:30, 03 грудня 2018Футбол
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У Києві проходить матч 17-го туру УПЛ.
football.ua
В Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме "Чорноморець".
Зустрічаються команди з різних частин таблиці. Кияни займають третю позицію, маючи 32 очки. У "Чорноморця" 12 пунктів і передостаннє, 11-е місце.
Матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться о 18.30.
ТВ-трансляція - "2+2".
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