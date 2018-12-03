Матч Шахтар - Ліон в Лізі чемпіонів буде перенесено з Харкова

Виконком УЄФА заборонив проводити ігри в регіонах, де запроваджено воєнний стан.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував підсумки засідання виконавчого комітету організації, яке відбулося сьогодні, 3 грудня.

Одним з ключових рішень виконкому стала заборона на проведення матчів під егідою УЄФА в регіонах, де введено воєнний стан, а також у місцях, до яких можна дістатися лише через такі регіони.

Таким чином, матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон» відбудеться не в Харкові.

За інформацією телеканалу «Футбол 1», зустріч, ймовірно, пройде в Києві.

Нагадаємо, що президент "Ліона" Жан-Мішель Ола повідомив, що не знає, чи вирушить французька команда на матч з "Шахтарем" в Україну.

Перед останнім туром групового етапу "Шахтар" посідає 3-є місце і має у своєму активі 5 очок. У "Ліона" друга позиція і 7 очок. Перемога в цьому матчі виведе донецьку команду в плей-офф Ліги чемпіонів.