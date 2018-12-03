Легендарний президент Барселони помер у віці 87 років

Хосе Луїс Нуньєс обіймав посаду голови каталонського клубу в період з 1978-го по 2000 рік.

Колишній президент «Барселони» Хосе Луїс Нуньєс помер у віці 87 років, повідомляє іспанська Marca.

Нуньєс обіймав посаду голови каталонського клубу в період з 1978-го по 2000 рік. При ньому "Барселона" виграла 25 трофеїв, серед яких сім титулів чемпіона Іспанії, шість Кубків і п'ять Суперкубків країни, один Кубок європейських чемпіонів, чотири Кубки володарів кубків і два Суперкубка Європи. Також при Нуньєсі "Барселона" протягом чотирьох років була найбагатшим клубом світу.

Після Нуньєса «Барселона» змінила шістьох президентів.

Як повідомляв УНІАН, у Римі помер культовий італійський режисер Бернардо Бертолуччі.