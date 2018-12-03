УЄФА буде використовувати систему відеоповторів вже в цьому сезоні Ліги чемпіонів

Система VAR з'явиться в головному клубному турнірі зі стадії 1/8 фіналу.

УЄФА оголосив про введення системи відеоповторів в Лізі чемпіонів вже в цьому сезоні - починаючи зі стадії 1/8 фіналу.

Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

Виконавчий комітет УЄФА зібрався сьогодні вранці в Дубліні і постановив, що після успішних технологічних випробувань і навчань суддів в останні місяці система VAR (відеодопомога арбітру) буде використовуватися в Лізі чемпіонів вже в матчах 1/8 фіналу, які пройдуть в лютому.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCopic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) 3 грудня 2018 р.

Крім того, комітет вирішив використовувати VAR у фіналі Ліги Європи-2019, у фінальному турнірі Ліги націй-2019 і у фінальній частині юнацького Євро-2019.

Нагадаємо, керівництво англійської Прем'єр-ліги вирішило використовувати систему VAR з наступного сезону.