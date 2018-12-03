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УЄФА буде використовувати систему відеоповторів вже в цьому сезоні Ліги чемпіонів

15:29, 03 грудня 2018
Футбол
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Система відеодопомоги арбітру VAR буде використовуватися вже в цьому сезоні Ліги чемпіонів / The Sun

Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

Виконавчий комітет УЄФА зібрався сьогодні вранці в Дубліні і постановив, що після успішних технологічних випробувань і навчань суддів в останні місяці система VAR (відеодопомога арбітру) буде використовуватися в Лізі чемпіонів вже в матчах 1/8 фіналу, які пройдуть в лютому.

Крім того, комітет вирішив використовувати VAR у фіналі Ліги Європи-2019, у фінальному турнірі Ліги націй-2019 і у фінальній частині юнацького Євро-2019.

Нагадаємо, керівництво англійської Прем'єр-ліги вирішило використовувати систему VAR з наступного сезону.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#VAR