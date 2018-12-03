Шахтар обійшов Динамо у рейтингу каналів футбольних клубів в YouTube

У листопаді показники відвідуваності каналу Шахтаря перевищили аналогічні показники у киян.

Deportes&Finanzas опублікував рейтинг найпопулярніших каналів футбольних клубів в YouTube в листопаді 2018 року.

Рейтинг, в якому присутні донецький Шахтар і київське Динамо опублікований в офіційному Twitter видання.

Канал «Шахтаря» в листопаді зібрав 1 088 472 переглядів, що дозволило зайняти 22-у сходинку рейтингу.

Сюжети динамівського каналу подивилися 928 390 разів, що дозволило йому опинитися на 23-му місці.

Безумовним лідером рейтингу є канал іспанської Барселони - більше 19 млн. переглядів. Трохи більше 8 млн.переглядів зібрав Манчестер Юнойтед і Парі-Сен-Жермен, які розділили 2-3 місця.