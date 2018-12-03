Шахтар обійшов Динамо у рейтингу каналів футбольних клубів в YouTube
14:37, 03 грудня 2018Футбол
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У листопаді показники відвідуваності каналу Шахтаря перевищили аналогічні показники у киян.
Шахтар випередив Динамо за кількістю переглядів на клубному YouTube-каналі / twitter.com/DeporFinanzas
Deportes&Finanzas опублікував рейтинг найпопулярніших каналів футбольних клубів в YouTube в листопаді 2018 року.
Рейтинг, в якому присутні донецький Шахтар і київське Динамо опублікований в офіційному Twitter видання.
Канал «Шахтаря» в листопаді зібрав 1 088 472 переглядів, що дозволило зайняти 22-у сходинку рейтингу.
Сюжети динамівського каналу подивилися 928 390 разів, що дозволило йому опинитися на 23-му місці.
Безумовним лідером рейтингу є канал іспанської Барселони - більше 19 млн. переглядів. Трохи більше 8 млн.переглядів зібрав Манчестер Юнойтед і Парі-Сен-Жермен, які розділили 2-3 місця.
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