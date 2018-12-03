Сьогодні в Парижі оголосять володаря Золотого м'яча 2018 року

Головним фаворитом на отримання нагороди вважається хорват Лука Модрич.

Сьогодні, 3 грудня, у Парижі буде оголошений володар Золотого м'яча - призу найкращому футболістові 2018 року за версією видання France Football. Початок церемонії о 22:00 за київським часом, повідомляє Isport.

Золотий м'яч є щорічною нагородою, заснованою головним редактором щотижневого журналу France Football Габріелем Ано. Він став вручатися з 1956 року кращому гравцеві за підсумками року за версією футбольних журналістів.

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Спочатку нагороджувалися футболісти, які виступають виключно за європейські клуби, з 1995 року національність гравців перестала грати роль, а з 2007 року став не важливий і континент, в якому виступає футболіст. З 2010-го по 2015 рік вручали приз спільно France Football і ФІФА.

Лідерами по числу цих титулів є аргентинець Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду – вони мають по п'ять Золотих м'ячів. Причому з 2008 року нагорода діставалася тільки комусь з цього тандему.

Фаворитом в боротьбі за Золотий м'яч-2018 є півзахисник збірної Хорватії і мадридського "Реала" Лука Модрич, який в цьому році вже був визнаний найкращим гравцем за версією ФІФА.