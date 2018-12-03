Став відомий календар матчів збірної України у кваліфікації Євро-2020

Збірна України почне відбір виїзним матчем із Португалією 22 березня.

Став відомий календар матчів збірної України з футболу у кваліфікації Євро-2020.

Відбірковий турнір збірна України почне виїзним матчем із Португалією 22 березня, а закінчить – виїзним поєдинком з Сербією 17 листопада наступного року.

Євро-2020. Відбірковий турнір

1-й тур

22.03.2019

Люксембург — Литва – 21.45

Португалія — Україна – 21.45

2-й тур

25.03.2019

Люксембург — Україна – 21.45

Португалія — Сербія – 21.45

3-й тур

07.06.2019

Литва — Люксембург – 21.45

Україна — Сербія – 21.45

4-й тур

10.06.2019

Сербія — Литва – 21.45

Україна — Люксембург – 21.45

5-й тур

07.09.2019

Литва — Україна – 19.00

Сербія — Португалія – 21.45

6-й тур

10.09.2019

Литва — Португалія – 21.45

Люксембург — Сербія – 21.45

7-й тур

11.10.2019

Португалія — Люксембург – 21.45

Україна — Литва – 21.45

8-й тур

14.10.2019

Литва — Сербія – 21.45

Україна — Португалія – 21.45

9-й тур

14.11.2019

Португалія — Литва – 21.45

Сербія — Люксембург – 21.45

10-й тур

17.11.2019

Люксембург — Португалія – 16.00

Сербія — Україна – 16.00

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 2 грудня, у Дубліні пройшло жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.

Збірна України потрапила до групи В, де її суперниками будуть команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.