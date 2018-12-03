Став відомий календар матчів збірної України у кваліфікації Євро-2020
Став відомий календар матчів збірної України з футболу у кваліфікації Євро-2020.
Відбірковий турнір збірна України почне виїзним матчем із Португалією 22 березня, а закінчить – виїзним поєдинком з Сербією 17 листопада наступного року.
Євро-2020. Відбірковий турнір
1-й тур
22.03.2019
Люксембург — Литва – 21.45
Португалія — Україна – 21.45
2-й тур
25.03.2019
Люксембург — Україна – 21.45
Португалія — Сербія – 21.45
3-й тур
07.06.2019
Литва — Люксембург – 21.45
Україна — Сербія – 21.45
4-й тур
10.06.2019
Сербія — Литва – 21.45
Україна — Люксембург – 21.45
5-й тур
07.09.2019
Литва — Україна – 19.00
Сербія — Португалія – 21.45
6-й тур
10.09.2019
Литва — Португалія – 21.45
Люксембург — Сербія – 21.45
7-й тур
11.10.2019
Португалія — Люксембург – 21.45
Україна — Литва – 21.45
8-й тур
14.10.2019
Литва — Сербія – 21.45
Україна — Португалія – 21.45
9-й тур
14.11.2019
Португалія — Литва – 21.45
Сербія — Люксембург – 21.45
10-й тур
17.11.2019
Люксембург — Португалія – 16.00
Сербія — Україна – 16.00
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 2 грудня, у Дубліні пройшло жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.
Збірна України потрапила до групи В, де її суперниками будуть команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.