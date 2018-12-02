Виконком УЄФА затвердив новий клубний турнір

Сьогодні на засіданні в Дубліні Виконавчий комітет УЄФА затвердив створення третього клубного турніру в циклі 2021-24 років.

З 2021 року на європейській арені зможуть виступати більше клубів з більшого числа асоціацій.

Сьогодні на засіданні в Дубліні Виконавчий комітет УЄФА затвердив створення третього клубного турніру в циклі 2021-2024 років, повідомляє офіційний сайт організації.

Новий турнір (робоча назва UEL2) буде проводитися за тією ж схемою, що Ліга чемпіонів УЄФА та ліги Європи УЄФА. На груповому етапі виступлять 32 команди. Формат включає груповий етап (вісім груп по чотири команди), 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. В ньому зустрінуться другі місця в групах UEL2 і треті місця в групах Ліги Європи.

Новий турнір передбачає 141 матч за 15 ігрових днів. Так само, як у Лізі Європи. Переможець нового турніру отримають путівку у наступний розіграш Ліги Європи.

Матчі будуть проводитися по четвергах. Таким чином, Ліга чемпіонів, як і досі гратиметься по вівторках та середах, а Ліга Європи і новий турнір - по четвергах. УЄФА розгляне можливість додати тимчасову сесію з початком о 16:30 CET для обмеженої кількості матчів.

Фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні - в середу (новий турнір), четвер (Ліга Європи) та суботу (Ліга чемпіонів).

Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.

Президент УЄФА Александер Чеферін сказав: "Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки більш інклюзівними, ніж коли-небудь раніше. Більше матчів для більшої кількості клубів, більше асоціацій на групових етапах. Турнір зріс до постійного діалогу з клубами через Асоціацію європейських клубів".

"Всі клуби висловлювали зацікавленість в тому, щоб збільшити шанси на більш регулярне участь в єврокубках. Це стало можливим завдяки стратегічному підходу. Результат відповідає завданням УЄФА паралельно підвищувати рівень і доступність наших клубних турнірів".

Виконком УЄФА схвалив формат нового турніру і схему відбору. Також ратифіковані збільшені гарантовані призові для всіх клубів Ліги Європи і нового турніру. Детальна схема розподілу фінансів та солідарних виплат, а також інші деталі - назва/бренд, система коефіцієнтів і комерційна стратегія - будуть підтверджені в 2019 році.

У циклі 2021-2024 років формат Ліги Європи буде приведений у відповідність з форматом нового турніру. Перед 1/8 фіналу вводиться додатковий раунд плей-офф. В ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги Європи і треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Формат Ліги чемпіонів і схема відбору залишаться без змін.