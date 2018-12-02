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Shakhtar Social і Klitschko Foundation отримали гранти від УЄФА на реалізацію соцпроектів в Україні

22:56, 02 грудня 2018
Футбол
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Фінансові гранти від UEFA foundation отримають два проекту від України / UEFA Foundation

Загальна сума інвестицій складе 3,5 млн євро, повідомляє Террикон.

29 листопада в Будинку європейського футболу в Ньоні зібралася Опікунська рада UEFA foundation під головуванням президента УЄФА Олександра Чеферина. Однією з найбільш очікуваних тим в порядку денному був вибір нових проектів. Багато некомерційних організацій, які поділяють цінності фонду, подали свої заявки. Обирали серед проектів для дітей, які сприяють доступу до спорту, охорони здоров'я, освіті, особистому розвитку або інтеграції меншин в життя суспільства.

Серед 45 проектів, які отримали гранти на фінансування, 2 з України: проект розвитку масового футболу «Давай, грай!» від Shakhtar Social і «Посилки успіху: розвиток спорту в школах» від Klitschko Foundation.

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Теги: #ФК Шахтар#Шахтар соціальний проект