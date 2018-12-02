Між наставниками Шахтаря і Олімпіка стався конфлікт після скандального матчу УПЛ (відео)

Паулу Фонсека і В'ячеслав Шевчук поговорили на підвищених тонах після матчу, в якому "Шахтар" вирвав нічию завдяки спірному голу.

Головні тренери «Шахтаря» і «Олімпіка» Паулу Фонсека і В'ячеслав Шевчук посварилися в підтрибунному приміщенні ОСК «Металіст» після матчу 17-го туру УПЛ (2:2).

Шевчук скаржився на асистента Фонсеки, який ображав тренера «Олімпіка», повідомляє "Трибуна". Сам Фонсека відповідав, що «Олімпік» грав в дуже захисний футбол.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" дивом уникнув поразки на 90+3-й хвилині, коли зрівняв рахунок. До цього з середини другого тайму "Олімпік" вигравав - 2:1.

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Слід зазначити, що рятівний для команди Фонсеки гол був забитий з порушенням правил: Мораєс перебував у положенні поза грою під час скидки від Алана Патріка.

Епізод викликав бурхливу реакцію Шевчука, який за образливі слова на адресу судді був вилучений на трибуни.

Під час флеш-інтерв'ю наставник "Олімпіка" підкреслив, що арбітр відібрав у його команди перемогу.

«Я радий за хлопців, що вони дотримувалися плану на гру. На жаль, у нас відібрали перемогу. Є повтори, нехай подивляться. Мені дуже шкода, що рефері мене вилучив. Я емоційно підказував футболістам, арбітра не ображав», - сказав Шевчук в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, В'ячеслав Шевчук почав тренерську кар'єру на початку жовтня нинішнього року. Екс-футболіст більшу частину кар'єри провів у "Шахтарі".