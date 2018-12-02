Шахтар на останніх хвилинах вирвав нічию у грі з Олімпіком в УПЛ

Гірники дивом уникнули поразки.

У Харкові завершився поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися донецькі клуби "Шахтар" і "Олімпік".

Матч закінчився внічию - 2:2, при цьому гірники врятувалися від поразки за лічені хвилини до закінчення зустрічі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Ніщо не віщувало проблем для "Шахтаря", який вже на 8-й хвилині відкрив рахунок: Мораєс відгукнувся на передачу Тайсона і відправив м'яч у ворота суперника.

На старті другого тайму Євген Пасіч першим встиг добити м'яч у ворота "Шахтаря" і зрівняв рахунок.

На 68-й хвилині Віталій Балашов забив зі штрафного і вивів "Олімпік" вперед.

Рахунок 2:1 на користь "Олімпіка" тримався аж до 90+3-ї хвилини. Саме на третій компенсованій хвилині Мораєс після подачі партнера з правого флангу виявився першим на м'ячі і зрівняв рахунок. 2:2.

Командам залишалося зіграти кілька компенсованих хвилин, які вийшли гарячими: арбітр вилучив з поля наставника "Олімпіка", екс-футболіста "Шахтаря" В'ячеслава Шевчука за нецензурну лайку.

Фінальний свисток зафіксував нічию. "Шахтар" як і раніше на першому місці (42 очки). У "Олімпіка" тепер 18 пунктів і 9-е місце.