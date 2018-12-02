Арсенал розбив Тоттенхем в лондонському дербі в рамках АПЛ

"Каноніри" відшмагали суперника, забивши чотири голи.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося дербі принципових суперників з Лондона - «Арсеналу» і «Тоттенхема». Зустріч пройшла в англійській столиці на стадіоні «Емірейтс» і завершилася з рахунком 4:2 на користь "Арсеналу".

У складі «Арсеналу» відзначилися нападники Александр Ляказетт і П'єр-Емерік Обамеянг, який оформив дубль, а також захисник Лукас Торрейра. Авторами голів «Тоттенхема» стали хавбек Ерік Дайер і форвард Харрі Кейн.

Безпрограшна серія «канонірів» в чемпіонаті Англії досягла 12 матчів. «Шпори» перервали переможну серію з трьох зустрічей.

«Арсенал», набравши 30 очок, посідає 4-е місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, «Тоттенхем» (30 очок), на п'ятій позиції.