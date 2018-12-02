Маріуполь зіграв внічию зі Львовом в УПЛ, двічі програючи по ходу матчу

Завершився матч 17-го туру Прем'єр-ліги.

В рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги ФК «Львів» на своєму полі приймав «Маріуполь». Матч завершився внічию - 2:2.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

По ходу гри футболісти "Львова" двічі виривалися вперед в рахунку, але в результаті не змогли здобути перемогу. Вже на 6-й хвилині Бруно Дуарте ударом головою забив перший гол в матчі після навісу Артура Западні.

На 22-й хвилині Олександр Пихальонок ударом зі штрафного за допомогою рикошету від суперника зрівняв рахунок.

Через дві хвилини Сергій Воронін реалізував пенальті, який заробив Лукас Тейлор, і знову вивів львів'ян вперед.

"Маріуполь" врятувався за 10 хвилин до фінального свистка. Владислав Вакула на 80-й хвилині знову відновив рівновагу в рахунку.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 24 очки - команда перебуває на шостому місці. Львів'яни мають на 4 пункти менше і займають восьму сходинку.