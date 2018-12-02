Шевченко: нам дістався найсильніший суперник з третього кошика

Головний тренер збірної України прокоментував підсумки жеребкування кваліфікації Євро-2020.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував підсумки жеребкування кваліфікації Євро-2020. Нагадаємо, що у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 українці зустрінуться з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

«У суперники нам дісталися гідні команди. Ми знали, що простих суперників не буде», - цитує тренера офіційний сайт ФФУ.

«З третього кошика випала, мабуть, найсильніша збірна - Сербія. Ми добре знаємо один одного. Потрапили в групу з чинним чемпіоном Європи ... Але і у нас непогана команда, тому будемо вирішувати завдання ».

Також Шевченко зазначив, що багато чого буде залежати від календаря матчів національної команди.

«Багато що буде залежати від того, де і коли ми будемо проводити поєдинки. Подивимося, яким буде календар. Хотілося б, щоб всі важливі матчі проводили у вересні, жовтні і листопаді, коли наші гравці перебувають в оптимальному стані. Березень - місяць не дуже сприятливий, ми граємо після тривалої паузи».

Слід зазначити, що в фінальну стадію безпосередньо виходять 20 збірних - по 2 переможця кожної з 10 груп. Ще чотири команди будуть відібрані за результатами плей-офф Ліги націй.

Відбірковий турнір пройде протягом 2019 року в березні, червні, вересні, жовтні і листопаді. Плей-офф Ліги націй буде зіграний навесні 2020 року.