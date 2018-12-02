Українець Зінченко отримав важку травму в матчі за Ман Сіті (фото)

Олександр Зінченко удруге за тиждень потрапив до стартового складу свого клубу.

Півзахисник збірної України та футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зміг закінчити поєдинок в англійській Прем'єр-лізі проти "Борнмута" через перелом носу.

Зінченко вдруге за тиждень потрапив у стартовий склад «Манчестер Сіті». Цього разу в матчі 14-го туру АПЛ "городяни" приймали «Борнмут» і перемогли з рахунком 3:1. На жаль, Зінченко не вдалося дограти матч до кінця через пошкодження.

Удвічі прикріше має бути українцеві від того, що його травмував партнер по команді. Фернандіньо у верховій боротьбі заїхав ліктем по носі Зінченку. В результаті ніс Олександра виявився розбитий, а Хосеп Гвардіола випустив замість українця Фабіана Делфа. Слід зазначити, що Зінченко до цього інциденту взяв участь в одному з голів «Манчестер Сіті» в даній грі.

Наслідками травми Зінченко поділився на своїй сторінці в Instagram. «Вступив до клубу зламаних носів» - так прокоментував фото Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні Зінченко зіграв весь матч проти «Ліона» в Лізі чемпіонів. «Манчестер Сіті» зіграв внічию у Франції і вийшов у плей-офф турніру.