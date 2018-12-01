Шахтар подарував дитячій лікарні обладнання на 275 тисяч гривень

Головний тренер і три гравці команди відвідали лікарню.

1 грудня головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека і футболісти Сергій Кривцов, Тарас Степаненко та Жуніор Мораєс відвідали Харківську обласну дитячу клінічну лікарню № 1

Клуб підтримує медустанову з 2014 року. Це вже п'ятий візит «гірників». Попередній раз Паулу Фонсека і гравці приїжджали провідати маленьких пацієнтів і колектив співробітників клініки рівно рік тому, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Гості прибули не з порожніми руками. «Шахтар» подарував ОДКБ № 1 німецьке обладнання вартістю 275 тисяч гривень: набір пищеводных бужей для дослідження, розширення та лікування рубцевих звужень стравоходу, а також неонатальний цистоскоп для діагностики і лікування захворювань сечовивідної системи у дітей з перших днів життя.

На придбання обладнання в тому числі були спрямовані кошти, отримані від реалізації квитків на матч «Шахтар» – «Динамо».

Екскурсію для «оранжево-чорних» вже традиційно провела головний лікар Оксана Піонтковська. Цікава деталь: на східцях сходів нанесені імена хлопців, які пройшли лікування і вже виписалися з лікарні. Одним із сюрпризів для головного тренера стала його іменна щабель. А ще в актовій залі зустріли футболістів 80 дітей... в масках Зорро!

– Приїжджаю сюди вже третій рік, і для мене такий прийом – величезна честь, - зазначив головний тренер команди Паулу Фонсека. - Я дуже зворушений і своїм ім'ям на сходинці, і фотографією з дитиною, і масками. Цей момент назавжди в моєму серці. Величезне вам спасибі за такі емоції! Тут роблять кращу роботу, яка тільки можлива, – стежать за здоров'ям дітей.

Після перегляду короткого фільму про лікарні Фонсека, Мораєс, Степаненко і Кривцов вручили дітям подарунки та запросили їх на матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон».

Вже сьогодні можна говорити про певні результати. З появою спектрофотометра «Солар» фахівцями лікарні зроблено більше 4 тисяч біохімічних досліджень крові, а холодноплазменный апарат Coblator II дозволив зробити 170 операцій. Також клуб передавав лікарні ліжка і набір медикаментів.

В цілому благодійний внесок «Шахтаря» за 5 років склав близько 1 мільйона 150 тисяч гривень. Кваліфіковану допомогу завдяки подарованому устаткуванню отримали понад 15 тисяч дітей.