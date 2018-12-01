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Команду Першої ліги Авангард з Краматорська залишили чотири гравця - ЗМІ

22:55, 01 грудня 2018
Футбол
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Команду Першої ліги масово залишають гравці / fc-avangard.com.ua

За інформацією порталу SportArena, це захисник, два півзахисника і нападника.

Команду залишили захисник Дмитро Задерецкий, який зіграв 12 матчів в цьому сезоні, півзахисники Дмитро Гранкін (11 ігор) і Олександр Лучик (7 ігор), форвард Олег Баранник, який виходив на поле 9 разів.

Причини відходу гравців не розголошуються.

Авангард займає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 29 очок в 17 іграх.

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Теги: #Краматорськ#Авангард#перша ліга