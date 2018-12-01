Команду Першої ліги Авангард з Краматорська залишили чотири гравця - ЗМІ
22:55, 01 грудня 2018Футбол
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Причини відходу гравців не розголошуються.
Команду Першої ліги масово залишають гравці / fc-avangard.com.ua
З краматорського "Авангарду", який виступає у Першій лізі, пішли чотири гравця.
За інформацією порталу SportArena, це захисник, два півзахисника і нападника.
Команду залишили захисник Дмитро Задерецкий, який зіграв 12 матчів в цьому сезоні, півзахисники Дмитро Гранкін (11 ігор) і Олександр Лучик (7 ігор), форвард Олег Баранник, який виходив на поле 9 разів.
Причини відходу гравців не розголошуються.
Авангард займає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 29 очок в 17 іграх.
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