Команду Першої ліги Авангард з Краматорська залишили чотири гравця - ЗМІ

Причини відходу гравців не розголошуються.

З краматорського "Авангарду", який виступає у Першій лізі, пішли чотири гравця.

За інформацією порталу SportArena, це захисник, два півзахисника і нападника.

Команду залишили захисник Дмитро Задерецкий, який зіграв 12 матчів в цьому сезоні, півзахисники Дмитро Гранкін (11 ігор) і Олександр Лучик (7 ігор), форвард Олег Баранник, який виходив на поле 9 разів.

Причини відходу гравців не розголошуються.

Авангард займає 6-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 29 очок в 17 іграх.