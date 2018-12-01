Арсенал і Карпати зіграли внічию у матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:1.

На столичному стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського завершився матч 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, в якому київський "Арсенал" приймав львівські "Карпати" і звів гру внічию.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

На початку гри більш активними виглядали господарі поля. І на 24-й хвилині гри у свої ворота відправив м'яч Папа Гуйє. Гравець помилився після прострілу від Дубинчака з правого флангу, якого до воріт гостей пропустив Федецький - махнув ногою повз м'яча в досить простій ситуації.

Втім, до середини другого тайму на полі відновилася й ігрова рівновага, і рівність на табло. На 74-й хвилині точний удар з пенальті у лівий нижній кут завдав Гуцуляк і зрівняв рахунок - 1:1. Хвилиною раніше Сагуткин відправив суперника на газон у власній штрафній.

У час, що залишився гравці обох команд так і не змогли змінити рахунок на табло.

Таким чином, Карпати набрали 17 очок і вийшли на 9-е місце в турнірній таблиці ліги. У Арсеналу - 8 балів і, як і раніше, останнім 12-е місце.