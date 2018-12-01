Десна програла Зорі в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:2.

У Києві на Оболонь-Арені завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому чернігівська Десна приймала луганську Зорю.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

На 23-й хвилині Михайличенко зліва увірвався в штрафну Десни і зробив простріл. Після рикошету м'яч опинився на дальню штангу і набігший Сілас розстріляв ворота чернігівців - 0:1.

Після цього Зоря спокійно довела матч до перемоги. Більше того, на 80-й хвилині луганчани провели швидку контратаку. Громов зумів проштовхнути м'яч на хід Кабаєву в штрафну, і той точно пробив низом під голкіпером, який вибіг назустріч - 0:2.

Таким чином, Зоря набрала 25 очок і вийшла на 4-е місце в турнірній таблиці ліги. У Десни - 23 очки і команда ділить 6-7 місця з Маріуполем.