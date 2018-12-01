Поле Оболонь-Арени розчищають: початок матчу Десна—Зоря може бути відкладено
12:27, 01 грудня 2018Футбол
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Гра в Києві має розпочатися о 14.00.
Матч Десни і Зорі в УПЛ може початися пізніше зазначеного терміну / twitter.com/FCZoryaOfficial
На столичній Оболонь-Арена половина поля вже очищена від снігу після сильного снігопада в столиці минулої ночі.
Тим не менше, початок матчу Десна (Чернігів) - Зоря (Луганськ) може бути відкладено, повідомляється на офіційній Twitter-сторінці ФК Зоря.
"Тримаємо руку на пульсі ситуації", - повідомляють в луганському клубі.
Стартовий матч 16-го туру чемпіонату України з футболу має розпочатися о 14.00.
Раніше УПЛ прийняло рішення перенести гру з Чернігова через проблеми з підігрівом газону арени. Таким чином, ФК Десна змушена провести матч на нейтральному полі в Києві.
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