Флешмоб до матчу Шахтар - Ліон: симфонічний оркестр зіграв гімн ЛЧ в торговому центрі

Відвідувачів харківського ТЦ «Французький бульвар» чекав приємний сюрприз

Артисти хору Харківського академічного театру опери і балету, виходили з магазинів торгового центру, під акомпанемент оркестру виконали гімн Ліги чемпіонів УЄФА.

Флешмоб викликав великий інтерес публіки і було проведено двічі, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Родзинкою заходу стали восьмиметрові банери, що анонсують матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон». Цей поєдинок є заключним для «гірників» у 2018 році.

"Не пропустіть можливість бути на ОСК «Металіст» 12 грудня в 22:00 і підтримайте свою команду у грі з «Ліоном». Для виходу в наступний раунд Ліги чемпіонів «Шахтарю» потрібна тільки перемога. Квитки – у продажу", - наголошують в клубному повідомленні ФК Шахтар.