Динамо буде сіяним під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
13:00, 30 листопада 2018Футбол
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Кияни проведуть поєдинок-відповідь вдома
Динамо обіграло Астану в матчі Ліги Європи / Reuters
Київське «Динамо» в матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи обіграло на виїзді «Астану»і достроково забезпечив собі перше місце в квартеті К.
На даний момент відомо, що київське «Динамо», «Ред Булл Зальцбург», «Зеніт», «Арсенал», «Айнтрахт», «Челсі» і загребське «Динамо» будуть сіяними, повідомляє Sport.ua.
Серед несіяних поки відомо, що «Фенербахче», «Спортінг» і «Лаціо».
Зазначимо, що сіяні команди матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проведуть на домашньому стадіоні.
Жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться 17 грудня.
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