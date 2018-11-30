Динамо буде сіяним під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Кияни проведуть поєдинок-відповідь вдома

Київське «Динамо» в матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи обіграло на виїзді «Астану»і достроково забезпечив собі перше місце в квартеті К.

На даний момент відомо, що київське «Динамо», «Ред Булл Зальцбург», «Зеніт», «Арсенал», «Айнтрахт», «Челсі» і загребське «Динамо» будуть сіяними, повідомляє Sport.ua.

Серед несіяних поки відомо, що «Фенербахче», «Спортінг» і «Лаціо».

Зазначимо, що сіяні команди матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проведуть на домашньому стадіоні.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться 17 грудня.