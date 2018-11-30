13 команд забезпечили собі вихід в плей-офф з групи Ліги Європи

З Ліги чемпіонів у Лігу Європи вже гарантували собі вихід ще 3 клуби - Брюгге, Бенфіка і Валенсія.

Після завершення поєдинків п'ятого туру Ліги Європи визначилися 13 учасників 1/16 фіналу турніру.

Крім київського Динамо, яке собі достроково забезпечив перше місце в групі після перемоги над Астаною (1:0), ними стали Байєр, Зальцбург, Зеніт, Цюріх, Динамо Загреб, Фенербахче, Арсенал, Спортинг, Бетіс, Айнтрахт, Лаціо і Челсі, повідомляє SportArena.

У той же час, припинили боротьбу за вихід у плей-офф 13 команд. У їх число ввійшла і Ворскла, програла в Києві Арсеналу (0:3). Також не вийдуть в наступний раунд Лудогорец, АЕК Ларнака, Русенборг, Спартак Трнава, Андерлехт, Карабах, Дюделанж, Марсель, Аполлон, Яблонець і Акхисар.

Таким чином, боротьба в останньому турі розгорнеться за 11 путівок до наступного раунду. На них претендують:

група В: Селтік (9 очок), Лейпциг (6);

група С: "Славія" (7 очок), Копенгаген (5), Бордо (4);

група F: Мілан (10 очок), Олімпіакос (7);

група G: Вільярреал (6 очок), Спартак (5), "Рейнджерс" (5), "Рапід" (4);

група I: Генк (8 очок), Бешикташ (7), Мальме (6), Сарпсборг (5), ;

група J: Краснодар (12 очок), Севілья (9), Стандард (9);

група K: Астана (8 очок), Ренн (6);

група L: БАТЕ (6 очок), Віді (6), ПАОК (3)

З Ліги чемпіонів у Лігу Європи вже гарантували собі вихід Брюгге, Бенфіка і Валенсія.

Матчі останнього туру ЛЄ відбудуться 13 грудня.