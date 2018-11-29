Тренер Динамо Хацкевич: суперник перевершив нас по кількості моментів

Наставник киян поділився емоціями після переможного матчу Ліги чемпіонів у столиці Казахстану.

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич відповів на запитання представників ЗМІ на прес-конференції після виїзного матчу з «Астаною».

- Звичайно, є кадрові проблеми, але до грудня нам не посилитися. При цьому одну задачу з цими хлопцями ми вирішили достроково, як би цей турнір не починався важко для нас. З цим вітаю всю команду і наших уболівальників, - підбив підсумок матчу тренер столичної команди, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо Київ.

- По моментах «Астана» перевершила нас, але в футболі без везіння не буває. Обидві команди сьогодні хотіли виграти, але вдалося це нам. Насправді, дуже приємно сьогодні перемогти, адже тривалий переліт і штучне поле відіграють велику роль. Через незвичайний газон у нас було багато помилок при переході з оборони в атаку, але найголовніше, що сьогодні на полі була дисципліна і порядок, - додав Хацкевич.

- Наша команда – вся команда, а не тільки захисники – зіграла в обороні не без помилок, але «на нуль», а попереду ми реалізували свій момент, - зазначив наставник.

- Щодо сьогоднішньої гри, то зіграв свою роль фактор свого поля і підтримки вболівальників. Але якщо «Астана» продемонструє таке ж бажання у матчі з «Ренном», то обов'язково вирішить своє завдання, - зробив комплімент команді з Казахстану білоруський фахівець з українського клубу наостанок.

Як повідомляв УНІАН, матч в Астані завершився з рахунком 0:1 на користь Динамо.