Ворскла крупно програла англійській Арсеналу в матчі Ліги Європи

Гра в Києві завершилася з рахунком 0:3.

В Києві на НСК Олімпійський завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому полтавська Ворскла приймала англійський Арсенал з Лондона.

Матч завершився розгромною поразкою української команди з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості з самого початку гри отримали помітну ігрову і територіальну перевагу і вже на 11-й хвилині реалізували його в перший гол. Влучний удар завдав Еміль Сміт Роув. А до кінця першого тайму гості довели свою перевагу до великого. На 27-й хвилині Аарон Рамзі реалізував пенальті, а на 41-й - Джозеф Уиллок довів рахунок до великого.

У другому таймі гості спокійно контролювали хід поєдинку і довели гру до логічної перемоги.

Таким чином, "Арсенал" набрав 13 очок і разом з португальським Спортингом - 10, достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи, 1/16 фіналу.

У Ворскли і азербайджанського Каарабаха - по 3 очки і 3-4 місця в турнірній таблиці.