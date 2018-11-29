Шахтар поділився неймовірними емоціями в роздягальні після перемоги над Хоффенхаймом
21:41, 29 листопада 2018Футбол
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FCSD опублікував ексклюзивні кадри з роздягальні команди після переможної гри в Німеччині.
Шахтар провів багатий на голи матч у Хоффенхаймі / Reuters
Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) опублікував ексклюзивні кадри відео емоцій команди з роздягальні після матчу Ліги чемпіонів з німецьким Хоффенхаймом.
Нагадаємо, гра завершилася з рахунком 3:2 на користь чемпіонів України.
Тепер команді достатньо з будь-яким рахунком обіграти французький "Ліон" у матчі останнього туру групового етапу, щоб вийти в 1/8 фіналу головного єврокубка.
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