Шахтар поділився неймовірними емоціями в роздягальні після перемоги над Хоффенхаймом

FCSD опублікував ексклюзивні кадри з роздягальні команди після переможної гри в Німеччині.

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) опублікував ексклюзивні кадри відео емоцій команди з роздягальні після матчу Ліги чемпіонів з німецьким Хоффенхаймом. Нагадаємо, гра завершилася з рахунком 3:2 на користь чемпіонів України. Тепер команді достатньо з будь-яким рахунком обіграти французький "Ліон" у матчі останнього туру групового етапу, щоб вийти в 1/8 фіналу головного єврокубка.

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