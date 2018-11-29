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Шахтар поділився неймовірними емоціями в роздягальні після перемоги над Хоффенхаймом

21:41, 29 листопада 2018
Футбол
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Шахтар провів багатий на голи матч у Хоффенхаймі / Reuters

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) опублікував ексклюзивні кадри відео емоцій команди з роздягальні після матчу Ліги чемпіонів з німецьким Хоффенхаймом.

Нагадаємо, гра завершилася з рахунком 3:2 на користь чемпіонів України.

Тепер команді достатньо з будь-яким рахунком обіграти французький "Ліон" у матчі останнього туру групового етапу, щоб вийти в 1/8 фіналу головного єврокубка.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар