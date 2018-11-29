Київське Динамо виграло матч Ліги Європи у Астани і груповий турнір в цілому

Гостьова гра в столиці Казахстану завершилася з рахунком 1:0.

В Астані відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Астана" приймала київське "Динамо" і поступилася віце-чемпіону України.

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кияни з самого початку матчу захопили ініціативу, а в середині першого тайму створили єдиний гольовий момент у грі. На 29-й хвилині Циганков видав прекрасну передачу п'ятою на Вербича в чужу штрафну, а Беньямін ударом низом повз голкіпера забив красивий гол.

У час, що залишився, кияни впевнено утримували свою перевагу і здобули цілком заслужену перемогу.

Таким чином, Динамо набрало 11 очок в 5 матчах, здобуло переконливу перемогу на груповому етапі в квартеті К й достроково вийшло у 1/16 фіналу другого за значимістю єврокубка.