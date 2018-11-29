Збірна Португалії з футзалу відмовилася прибути до Запоріжжя через введення воєнного стану

Товариські матчі, які мали пройти 4-5 грудня у Запоріжжі не відбудуться.

Матчі за участі збірних України та Португалії, які мали пройти 4-5 грудня у Запоріжжі не відбудуться.

Вчора ввечері Асоціація футзалу України отримала звернення від Федерації футболу Португалії, в якому було повідомлено, що збірна Португалії з футзалу відмовляється прибути до Запоріжжя у зв’язку з введенням воєнного стану в окремих областях нашої країни. Причиною такого рішення стали рекомендації МЗС Португалії та УЄФА, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

У свою чергу, українська сторона запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті нашої країни, яке не знаходиться у зоні дії воєнного стану. Таким чином, питання щодо товариських матчів збірної України у заздалегідь заплановані дати УЄФА перебуває на стадії розгляду.

Інформацію щодо процедури повернення квитків на зазначені поєдинки буде надано найближчим часом.

"Додатково повідомляємо, що інші заплановані заходи Асоціації футзалу України нині залишаються у силі. Розраховуємо на розуміння шанувальників футзалу у зв’язку з цією ситуацією, яка сталася з об’єктивних причин", - йдеться у релізі АФУ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні УЄФА прийняв рішення перенести місце провіедення матчу Ліги Європи Ворскла - Арсенал (Лондон, Англія) з Полтави до Києва. Матч було перенесено через введення воєнного стану в Харківській області, через яку Арсенал мав добиратися з Лондона до Полтави.