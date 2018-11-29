Вболівальникам Ворскли дозволили відвідати матч з Арсеналом за квитками з Полтави

Абсолютно всі, хто придбав квитки на гру в Полтаві заздалегідь, можуть скористатися своїм пропускним документом на турнікетах головної арени країни.

УЄФА дало позитивну відповідь щодо можливості вболівальникам відвідати перенесений з Полтави до Києва матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» за квитками, придбанними на стадіон ім. Олексія Бутовського у Полтаві.

Уболівальники, які придбали квитки у Полтаві на 1, 2, 34, 33 займають місця у спеціально визначених секторах. 69,71,73,75, повідомляє офіційний сайт ФК Ворскла.

Ті, хто викупив квитки на місця в інших секторах стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського, займають місця на НСК «Олімпійський» у секторах - 27,29,31,33,35.

Тим часом продовжується продаж квитків на гру «Ворскла» - «Арсенал» в касах столичного НСК «Олімпійський» та у Полтаві (Майдан Незалежності, 16).

Абсолютно всі, хто придбав квитки на гру в Полтаві заздалегідь, можуть скористатися своїм пропускним документом на турнікетах головної арени країни, зазначається у повідомленні прес-служби полтавського клубу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні було прийнято рішення про перенесення матчу Ворскла - Арсенал з Полтави до Києва. УЄФА керувався напруженою ситуацією в Україні і тим фактом, що команда з Лондона повинна була добиратися до Полтави через Харків, де введено воєнний стан.