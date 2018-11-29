Помер знаменитий захисник київського Динамо Віктор Матвієнко

Гравець в 1970-і роки чотири рази ставав чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА в складі команди.

Сьогодні вранці стало відомо про смерть легендарного захисника київського «Динамо» Віктора Матвієнка.

Віктор Антонович пішов з життя у віці 70 років, зовсім недавно відзначивши свій ювілей, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо Київ

Виступаючи за київське «Динамо» з 1970 по 1977 роки, Матвієнко став 4-кратним чемпіоном СРСР і володарем Кубка СРСР, Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА.

"Перестало битися серце доброї, чесної, порядної, щирої і чудової людини і справжнього друга. ФК «Динамо» Київ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Віктора Антоновича, всім уболівальникам нашого клубу. Вічна пам'ять. Нехай земля буде пухом...", - йдеться в повідомленні клубу.

Про час і місце прощання з Віктором Матвієнком буде повідомлено окремо.