Матчі Ліги Європи за участю "Динамо" і " Ворскли де дивитися

Обидві гри українських клубів у єврокубках покажуть спеціалізовані кабельні телеканали Футбол 1/2.

Сьогодні відбудуться два матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи за участю українських команд - київського Динамо та полтавської Ворскли.

Обидві гри будуть показані на спеціалізованих кабельних телеканал Футбол 1/2.

Гра Астана - Динамо почнеться в столиці Казахстану о 17.55 за київським часом і буде показана на каналі Футбол 2. Грі буде передувати традиційна аналітична програма "Шлях у Баку", де експерти в студії оцінять шанси команд на успіх у майбутній грі. Студія почне роботу о 17.00. Після гри експерти в студії підіб'ють підсумки матчу і оцінять положення команд у турнірній таблиці - о 19.45.

У свою чергу, матч Ворскла - Арсенал розпочнеться в Києві на НСК Олімпійський о 19.55 і буде показаний на телеканалі Футбол 1. Цій грі також буде передувати аналітична програма "Шлях у Баку", яка розпочнеться о 19.00. Після гри, о 21.55, експерти у студії підіб'ють підсумки дня і виступ наших команд у єврокубках

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