Динамо і Ворскла є аутсайдерами на ставках букмекерських контор у матчах ЛЄ

Українські команди котируються нижче своїх суперників.

У четвер відбудуться матчі чергового туру Ліги Європи УЄФА, в яких київське Динамо і полтавська Ворскла є аутсайдерами на ставках букмекерських контор у своїх парах.

Динамо має більш низькі котирування у виїзній грі з Астаною (Казахстан), а Ворскла - у домашньому матчі з лондонським Арсеналом, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних світових букмекерських контор, згідно з якими у матчі Астана - Динамо середній коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,75 до 1, на нічию - 2.42 до 1, а на перемогу Динамо - 3,56 до 1.

У той же час, в матчі Ворскла - Арсенал середній коефіцієнт на перемогу господарів поля становить 4,68 до 1, на нічию - 3,54 до 1, а на перемогу гостей - 1,79 до 1.

Як повідомляв УНІАН, напередодні було прийнято рішення про перенесення матчу Ворскла - Арсенал з Полтави до Києва. УЄФА керувався напруженою ситуацією в Україні і тим фактом, що команда з Лондона повинна була добиратися до Полтави через Харків, де введено воєнний стан.