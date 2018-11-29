Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів за один клуб в Лізі чемпіонів

У протистоянні аргентинця і португальця Мессі на крок обійшов конкурента.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі обійшов свого принципового візаві Кріштіану Роналду за кількістю голів, забитих у Лізі чемпіонів за один клуб.

У матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" обіграла на виїзді голландський ПСВ. Один з м'ячів забив аргентинець.

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Для Ліонеля Мессі цей гол став 106-м за "Барселону" у Лізі чемпіонів. Таким чином, Мессі обійшов Кріштіану Роналду за кількістю м'ячів за один клуб в ЛЧ. У португальського футболіста в активі 105 голів за "Реал".

Нагадаємо, влітку 2018-го Роналду перебрався в туринський «Ювентус».

Як повідомляв УНІАН, Мессі і Роналду потрапили в Топ-5 найдорожчих футболістів світу.