ПСЖ обіграв Ліверпуль в ключовому матчі за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів (всі результати)

"Тоттенхем" виграв на "Уемблі" у "Інтера".

У середу відбулися чергові вісім матчів 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

В центральній грі в Парижі "ПСЖ" обіграв "Ліверпуль" - 2:1. Всі голи були забиті в першому таймі. На точні удари Берната і Неймара "Червоні" відповіли реалізованим пенальті Мілнером перед самою перервою. Перемога дозволила парижанам поліпшити свої шанси на вихід в 1/8 фіналу.

На першому місці в квартеті "Наполі" (9 очок), далі йдуть "ПСЖ" (8) і "Ліверпуль" (6). У "Црвени Звєзди" 4 очки. Перші три команди мають шанси на плей-офф. У 6-му турі неаполітанців чекає ключовий матч з "Ліверпулем" на виїзді, а "ПСЖ" зіграє у гостях в Белграді.

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Напружена ситуація і в групі С. "Барселона" вийшла в плей-офф ще в минулому турі. У середу каталонці проводили зустріч з ПСВ на виїзді. На 61-й хвилині м'яч у ворота голландської команди відправив Ліонель Мессі. Через 9 хвилин Жерар Піке забив другий гол каталонської команди з пасу того ж Мессі. На 82-й хвилині гол забив нападник ПСВ Люк де Йонг. Перемога "Барси" - 2:1.

У паралельному матчі зустрічалися «Тоттенхем» і «Інтер». Матч, що пройшов на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, завершився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку півзахисника «Шпор» Крістіана Еріксена.

Після 5 турів в активі каталонської команди 13 очок. «Тоттенхем» (7) - на 2-му місці, «Інтер» (7) займає 3-є місце. Замикає таблицю ПСВ, який втратив шанси навіть на вихід в Лігу Європи.

Слід додати, що з групи А в наступний раунд вийшли "Атлетіко" і "Боруссія" Д, а з групи D достроково вирішили аналогічну задачу "Порту" і "Шальке" українця Євгена Коноплянки.

Ліга чемпіонів. 28 листопада

Група А

Атлетіко - Монако - 2:0

Боруссія - Брюгге - 0:0

Група В

ПСВ - Барселона - 1:2

Тоттенхем - Інтер -1:0

Група З

Наполі - Црвена Звєзда - 3:1

ПСЖ - Ліверпуль - 2:1

Група D

Локомотив - Галатасарай - 2:0

Порту - Шальке - 3:1