Тренер Арсеналу Емері: ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення

"Ворскла" та "Арсенал" прибули до Києва на матч Ліги Європи.

Головний тренер «Арсеналу» Унаї Емері розповів про майбутній матч з «Ворсклою», який пройде у Києві у четвер, 29 листопада.

«В останній момент ми дізналися про те, що місце проведення матчу змінилося. Ми поважаємо «Ворсклу» і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення. Але вийшло так, що ми прибули в Київ.

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Чи дає перенесення матчу перевагу «Арсеналу»? Не думаю, що це щось змінило. Просто тепер гра відбудеться у Києві. Рішення про перенесення було кращим, щоб захистити всіх, хто прийде на стадіон. Київ має багато можливостей і, сподіваюся, вболівальники «Ворскли» зможуть приїхати на гру. Не думаю, що варто хвилюватися про безпеку. УЄФА запевнив, що всі заходи безпеки вжито.

Ми взяли на матч багато молодих гравців. Вони також багато працюють на тренуваннях і хочуть отримати шанс. У нас багато матчів, тому ми даємо їм цей шанс. Ми можемо вийти в плей-офф і з першого, і з другого місця. Але в той же час хочемо дати шанс молодим», – передає слова Емері Tribuna.com.

Варто відзначити, що "Арсенал", прибувши до Києва сьогодні ввечері, відмовився від проведення передматчевого тренування на "Олімпійському". Що стосується "Ворскли", то вона прибула в столицю автобусом сьогодні пізно ввечері і також не буде тренуватися на НСК.

Як повідомляв УНІАН, матч "Ворскла" - "Арсенал" в екстреному порядку було перенесено УЄФА з Полтави до Києва у зв'язку з воєнним станом в Україні.

Гра відбудеться в четвер на НСК "Олімпійський". Початок - о 19.55.