УЄФА опублікував заяву з приводу перенесення матчу "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва.

УЄФА опублікував заяву з приводу перенесення матчу «Ворскла» – «Арсенал» з Полтави до Києва.

«Рішенням уряду України 26 листопада 2018 року в окремих регіонах введено воєнний стан. У світлі цього виняткового рішення УЄФА був змушений терміново переглянути можливі наслідки проведення 29 листопада матчу групового етапу Ліги Європи між «Ворсклою» та «Арсеналом».

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Термінове рішення УЄФА про перенесення матчу до Києва продиктоване раптовим введенням воєнного стану і невизначеністю обстановки в плані безпеки в окремих районах України, особливо враховуючи вкрай стислі терміни для оцінки усіх ризиків.

УЄФА тісно працює з ФФУ, щоб забезпечити проведення матчу в Києві на НСК «Олімпійський». Це рішення стосується матчу «Ворскла» – «Арсенал». УЄФА продовжує тісну співпрацю з ФФУ у питаннях оцінки всіх наслідків і ускладнень, пов'язаних з проведенням матчів в окремих районах України в найближчому майбутньому.

УЄФА надішле в Україну старших експертів з безпеки для подальшого вивчення ситуації та потенційних наслідків у питаннях забезпечення безпеки на майбутніх матчах в турнірах УЄФА. Ми шкодуємо про незручності для вболівальників «Ворскли», пов'язаних з перенесенням матчу», – написано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, всього за дві доби до матчу Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" УЄФА прийняв рішення про перенесення гри в Київ. На поєдинок у Полтаві було продано 16,5 тисяч квитків.