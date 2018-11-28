Хацкевич про матч з Астаною: градус гри буде набагато вище, ніж температура повітря

Матч Ліги Європи "Астана" - "Динамо" відбудеться на опалювальному стадіоні.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про готовність команди до матчу Ліги Європи з "Астаною", який пройде завтра у Казахстані.

Так, те, що матч пройде на штучному газоні, може вплинути на результат.

"У кожного синтетичного газону є своя специфіка. Великого досвіду ігор у таких умовах у нас немає. Так, з «Янг Бойз» у минулому сезоні ми невдало зіграли на синтетиці, але потім, в груповому турнірі, вже краще пристосувалися. Точно так само буде і завтра: чим швидше ми пристосуємося до поля, тим простіше нам грати і досягати необхідного результату".

Варто зазначити, що на даний момент в Астані -5 С, проте матч пройде на опалювальному стадіоні при плюсовій температурі.

"Звичайно, при мінусовій температурі важче пристосуватися до гри. А коли +15, то це комфортні умови для того, щоб грати у футбол. Тепло, вітру немає. Але, думаю, градус гри буде набагато вище, ніж температура повітря", - сказав головний тренер "Динамо", чиї слова цитує сайт "Динамо від Шуріка".

За словами Хацкевича, тренерський штаб "біло-синіх" змінив підхід до побудови гри команди. Тепер робиться ставка на найсильніші якості молодих футболістів.

«Ми почали будувати гру трохи по-іншому - в залежності від того, які у нас футболісти і які у них сильні якості. Я не знаю команд, які виходили б на гру і грали на нічию. Кожна команда буде прагнути перемогти», - сказав головний тренер "Динамо" на передматчевій прес-конференції.

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«Сьогодні у нас досить молода команда. У наших молодих вихованців великий потенціал. Тут тільки треба час. "Гойдалки" є і в позитивну сторону, і в негативну. Команда сьогодні на стадії становлення».

Хацкевич розраховує, що до основної обойми гравців в майбутньому підтягнуться й інші виконавці, які зараз виступають за молодіжні команди "Динамо".

«Є група хлопців і в молодіжних командах. Думаю, через рік-два наші вболівальники і журналісти будуть радіти і їм аплодувати. Тим, хто тільки починає свій шлях у великому футболі».

Насамкінець, тренер "біло-синіх" поділився думками про суперника.

«Чим сильна "Астана"? У них сильна група атаки, футболісти доповнюють один одного: є потужні, є більш технічні. Небезпека на футбольному полі насправді виходить від будь-якого футболіста. Як в атаці, так і при стандартних положеннях».

Поєдинок "Астана" - "Динамо" відбудеться завтра, 29 листопада, в Казахстані.