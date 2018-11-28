Футболісти лондонського Арсеналу вилетіли в Україну на матч з Ворсклою

Згідно з екстреним рішенням УЄФА, матч пройде в Києві на "Олімпійському".

Делегація лондонського "Арсеналу" взяла курс зі столиці Великобританії в Україну на завтрашній матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

За інформацією ЗМІ, "Арсенал" найближчим часом прибуде до Києва, де завтра має відбутися матч з "Ворсклою". О 19.30 відбудеться прес-конференція наставника гостей Унаї Емері на НСК "Олімпійський".

Матч запланований на четвер, 29 листопада. Початок – 19.55.

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Тим часом, керівництво "Ворскли" повідомило, що о 18.00 сьогодні проведе нараду з приводу майбутнього матчу з "Арсеналом". Ситуація, за словами співробітників полтавського клубу, залишається невизначеною.

Нагадаємо, вчора ввечері, за дві доби до гри "Ворскла" - "Арсенал" УЄФА переніс матч з Полтави до Києва, пославшись на воєнний стан в деяких регіонах України. При цьому Полтавська область під дію указу про введення воєнного стану не потрапляє.

У "Ворсклі" сьогодні вдень заявляли, що полтавський аеропорт готовий прийняти будь-яку кількість літаків з англійською командою та її вболівальниками. Клуб продовжує вести боротьбу за право проведення зустрічі в Полтаві.