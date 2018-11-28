Президент Ворскли: є ймовірність, що матч проти Арсеналу не відбудеться

Керівник полтавського клубу заявив, що "Арсенал", як і "Ворскла" хотів грати в Полтаві, рішення УЄФА стало шоком.

Президент "Ворскли" Роман Черняк прокоментував ситуацію з перенесенням матчу Ліги Європи між полтавським клубом і лондонським "Арсеналом" з Полтави до Києва.

«Ані наш клуб, ані представники УЄФА, які перебувають в Полтаві не можуть зрозуміти причин перенесення. Ми всі в шоці. Ніхто нас ні про що не питав, ніхто нічого не повідомив. Більш того, НСК "Олімпійський" не готовий до організації матчу. Фанати купили квитки в Полтаву, а це не тільки квитки на стадіон, але і на літаки, потяги та автобуси. Що буде з цими квитками?

Або як продавати квитки на НСК "Олімпійський" на 70 тисяч чоловік? Це рішення було занадто поспішним. Головне питання, чи відбудеться гра взагалі? Сьогодні необхідно провести попередню підготовку до матчу і провести прес-конференцію. Але де і як?», — цитує керівника полтавців Sportarena з посиланням на Sport7.az.

Роман Черняк вважає, що "Арсенал", як і "Ворскла" хоче грати у Полтаві.

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«Наша команда знаходиться у Полтаві. У нас є резервний стадіон - "Арена-Львів". Чому НСК? В даний час ми ведемо переговори з УЄФА. Вони пропонують нам зіграти в Києві, в 350 км від Полтави. Але я не впевнений, що "Арсенал" приїде в Київ».

Президент оцінив можливість того, що гра може взагалі не відбутися.

«Це цілком можливо. Рішення було прийнято без консультацій з клубами. В даний час існує невизначеність. Рішення було прийнято вчора ввечері. Куди дзвонити, давайте зателефонуємо. Мені важко коментувати. Наша мета полягає в тому, щоб наші вболівальники дивилися цю гру на нашому стадіоні. Ми витратили багато грошей на ремонт нашої арени».

Черняк висловив свою думку про остаточне місце проведення матчу

«На жаль, я не зможу відповісти на це запитання зараз. Тому що це не залежить від мене. Якщо зможуть організувати нашу гру на стадіоні в Києві, ми будемо грати. Але я не бачу ніяких передумов для проведення матчу на НСК».

Раніше повідомлялося, що УЄФА переніс матч "Ворскли" і "Арсеналу" в Київ. Причиною такого рішення стало введення воєнного стану в деяких областях України. Рішення прийнято, незважаючи на те, що у Полтавській області, як і в Київській, воєнний стан не введений. На поєдинок було продано 16,5 тисяч квитків.

Матч "Ворскла" - "Арсенал" має відбутися у четвер, 29 листопада, о 19:55 за київським часом.