Арсенал – про перенесення матчу з Ворсклою в Київ: працюємо з УЄФА та місцевою владою

На матч у Полтаві вже було продано близько 16,5 тисяч квитків. У даний момент онлайн-продаж квитків припинений.

Лондонський «Арсенал» звернувся до вболівальників, які бажають підтримати команду в Україні в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи з полтавською «Ворсклою».

«Після рішення про перенесення матчу з «Ворсклою» в Київ, ми працюємо з УЄФА та місцевою владою. Безпека і добробут наших подорожуючих фанатів – головний пріоритет. Ми знаходимося в безпосередньому контакті з більшістю вболівальників, які організували поїздку», – сказано у зверненні «Арсеналу» на офіційному сайті.

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Раніше повідомлялося, що матч «Ворскла» – «Арсенал» перенесено з Полтави до Києва на НСК «Олімпійський» через воєнний стан в Україні.

На матч у Полтаві вже було продано близько 16,5 тисяч квитків. У даний момент онлайн-продаж квитків припинений.

Матч запланований на четвер, 29 листопада. Початок – 19.55.

Слід зазначити, що «Ворскла» продовжує готуватися до матчу з «Арсеналом» в Полтаві, а прес-служба НСК «Олімпійський» в коментарі заявила, що не отримувала звернень щодо проведення матчу на київському стадіоні.