Моуріньо зійшов з розуму після переможного голу МЮ в Лізі чемпіонів (відео)
У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" в компенсований час вирвав перемогу у швейцарського "Янг Бойз" і завоював путівку в плей-офф турніру.
Єдиним голом відзначився Маруан Феллаїні. Взяття воріт швейцарського клубу бурхливо відзначив наставник "Червоних дияволів" Жозе Моуріньо. "Особливий" вхопив упаковку з водою і з силою кинув її об землю. Удар був такої сили, що з пляшок в різні сторони бризнула рідина.
"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' 👀 pic.twitter.com/exhIw3WVo5— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 27, 2018
Нагадаємо, що після перемоги над «Ювентусом» (2:1) в минулому турі ЛЧ Моуріньо також був помітний, відзначившись тролінгом фанатів туринської команди.
Як повідомляв УНІАН, після матчів вівторка в Лізі чемпіонів відразу 7 команд забезпечили собі вихід в плей-офф.