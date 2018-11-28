Моуріньо зійшов з розуму після переможного голу МЮ в Лізі чемпіонів (відео)

Завдяки голу Феллаїні на останніх хвилинах "Манчестер Юнайтед" вийшов до 1/8 фіналу турніру.

У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" в компенсований час вирвав перемогу у швейцарського "Янг Бойз" і завоював путівку в плей-офф турніру.

Єдиним голом відзначився Маруан Феллаїні. Взяття воріт швейцарського клубу бурхливо відзначив наставник "Червоних дияволів" Жозе Моуріньо. "Особливий" вхопив упаковку з водою і з силою кинув її об землю. Удар був такої сили, що з пляшок в різні сторони бризнула рідина.

"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' 👀 pic.twitter.com/exhIw3WVo5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 27, 2018

Нагадаємо, що після перемоги над «Ювентусом» (2:1) в минулому турі ЛЧ Моуріньо також був помітний, відзначившись тролінгом фанатів туринської команди.

Як повідомляв УНІАН, після матчів вівторка в Лізі чемпіонів відразу 7 команд забезпечили собі вихід в плей-офф.