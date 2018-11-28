Португалець Мораіш пішов з посади наставника львівських Карпат

Контракт португальського фахівця викупив клуб з Республіки Корея.

Головний тренер «Карпат» португалець Жозе Мораіш припинив співпрацю з львівським клубом.

Про це повідомила прес-служба "Карпат".

Про намір подати у відставку португальський фахівець повідомив ще минулого тижня, але клуб йому відмовив. У підсумку контракт Мораіша викупив корейський клуб - в угоді наставника з "Карпатами" була дана опція.

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До матчів з «Арсеналом-Києвом» і «Динамо» львівську команду буде готувати в. о. головного тренера Олег Бойчишин, а допомагати йому будуть Олександр Чижевський і Роман Гнатів.

Мораіш очолив «Карпати» в серпні цього року. Під його керівництвом львів'яни зіграли 12 матчів в УПЛ, в яких здобули 3 перемоги, 3 нічиїх і зазнали 6 поразок.

Після 16 турів «Карпати» посідають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ.