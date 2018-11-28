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Скандальний матч аргентинських клубів Рівер Плейт і Бока Хуніорс пройде за межами країни

06:58, 28 листопада 2018
Футбол
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Матч "Рівер Плейт" - "Бока Хуніорс" 24 листопада в Аргентині був зірваний хуліганськими витівками фанів / REUTERS

Про це заявив президент КОНМЕБОЛ (Південноамериканської футбольної конфедерації) Алехандро Домінгез, повідомляє New York Times.

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Рішення прийнято у зв'язку з неможливістю забезпечити безпеку зустрічі на домашній арені «Рівер Плейт» в Буенос-Айресі.

Дата проведення матчу стане відома пізніше, швидше за все, матч пройде 8-го або 9 грудня. Бажання прийняти поєдинок вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.

Нагадаємо, 24 листопада матч між командами був зірваний: уболівальники «Рівер Плейт» напали на автобус з футболістами «Бока Хуніорс», в результаті чого в автобусі були вибиті шибки, а кілька гравців отримали порізи від осколків. Поліція в результаті хуліганських дій фанатів заарештувала 29 осіб.

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Теги: #Аргентина#Кубок Лібертадорес