Власник Ліона сумнівається в можливості проведення матчу з Шахтарем в Україні

Рішення - за УЄФА, заявив глава французького клубу.

Власник французького «Ліона» Жан-Мішель Олас не знає, чи вирушить його команда в Україну на матч з «Шахтарем» у заключному турі Ліги чемпіонів у зв'язку з воєнним станом.

Читайте такожМатч Ліги Європи Ворскли з лондонським Арсеналом перенесень до Києва через воєнний стан

«Матч лондонського «Арсеналу» в Україні перенесено. Ми не знаємо, чи вирушимо в Україну, враховуючи політичну ситуацію. Важко знайти літак, щоб відправитися туди. УЄФА прийме рішення», – сказав Олас.

Матч запланований на 12 грудня в Харкові.

Раніше радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко заявив, що немає передумов, щоб скасовувати або переносити спортивні змагання в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок "Шахтар" обіграв на виїзді "Хоффенхайм" (3:2), зберігши шанси на подальшу боротьбу за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.