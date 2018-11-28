Ман Сіті і ще 6 команд вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів (результати всіх матчів дня)
У вівторок в Європі відбулися вісім поєдинків Ліги чемпіонів, серед яких українських уболівальників найбільше цікавив результат в німецькому Хоффенхаймі, де донецький "Шахтар" здобув суперважливу перемогу над місцевим клубом - 3:2. Завдяки цьому успіху гірники зберегли шанси на вихід з групи в 1/8 фіналу.
За підсумками інших матчів вівторка в плей-офф вийшли "Аякс", "Ман Сіті", "Реал", "Рома", "Баварія", "Юве" та "МЮ".
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У паралельному матчі групи F, де виступає "Шахтар", "Манчестер Сіті" двічі відігравався в грі з "Ліоном", яка завершилася з рахунком 2:2. Зазначимо, що весь матч у складі "Сіті" провів український півзахисник Олександр Зінченко.
Нагадаємо, після п'яти турів "Ман Сіті" набрав 10 очок і забезпечив собі перше місце в групі. У "Ліона" 7 пунктів, а у "Шахтаря" - 5. Таким чином, 12 грудня в матчі "Шахтар" - "Ліон" вирішиться доля другого місця.
Німецький "Хоффенхайм" (3 очки) втратив шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів.
Ліга чемпіонів. 27 листопада
Група E
АЕК - Аякс - 0:2
Баварія - Бенфіка - 5:1
Група F
Ліон - Ман Сіті - 2:2
Група G
ЦСКА - Вікторія П - 1:2
Рома - Реал - 0:2
Група H
МЮ - Янг Бойз - 1:0
Ювентус - Валенсія - 1:0