Шахтар обіграв Хоффенхайм і продовжить боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів

Гостьовий матч завершився з рахунком 2:3.

У Хоффенхаймі (Німеччина) завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий Хоффенхайм приймав донецький Шахтар.

Гра закінчилася з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди почали з традиційної в таких випадках розвідки, але вона тривала не більше 10 хвилин, а потім стався справжній голепад.

На 14-й хвилині Ісмаїлі зіграв у стінку з Тайсоном зліва увірвався в карний майданчик і з гострого кута відправив м'яч у ворота повз голкіпера - 0:1. А через хвилину гості і зовсім подвоїли свою перевагу в рахунку. На 15-й хвилині німці допустили втрату в центрі поля та Мораєс відразу розрізною передачею вивів Тайсона один на один з голкіпером. Бразилець холоднокровно реалізував момент - 0:2.

Втім. впевнену перевагу в рахунку гості утримували недовго. Вже на 17-й хвилині Бельфоділь ювелірним пасом вивів на ворота Крамарича, який технічно перекинув м'яч через П'ятова, який вийшов з воріт - 1:2. Надалі на полі точилася більш спокійна гра, але з помітною перевагою господарів поля. І до кінця першого тайму вони зуміли зрівняти рахунок. На 40-й хвилині атака Хоффенхайма правим флангом завершилася прострілом Кадержабека. Кривцов в падінні вибив м'яч, але недалеко: снаряд опустився на голову Цуберу, який з району 11-метрової позначки по дузі завдав точний удар - 2:2.

Після перерви господарі швидко заволоділи ініціативою, але ніяк не могли втілити його в перевагу в рахунку. А на 60-й хвилині у досить суперечливій ситуації був видалений Солої. Гравець в штрафній Шахтаря в боротьбі брудно зіграв проти Матвієнко і арбітр показав друге попередження гравцю Хоффенхайма - автоматичне видалення.

Втім, і залишившись вдесятьох господарі поля продовжували атакувати. Причому, атаки були не менш небезпечні, ніж при грі в основних складах. І часом вже не витримували нерви у голкіпера "гірників" Андрія П'ятова, який неодноразово "вимовляв" партнерам по захисній лінії своєї команди.

У гірників також були відмінні моменти для того, щоб вирвати таку необхідну, з точки зору боротьби за місце у плей-офф Ліги чемпіонів перемогу. І доля матчу вирішилася на 90+3 хвилині, коли Тайсон забив переможний гол.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри за якою можна простежити за ходом подій в матчі.

Таким чином, гірники набрали 5 очок у турнірній таблиці і піднялися на 3-е місце. Командо зберігає шанси на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів і в останньому турі поведе очний спір за попадання в 1/8 фіналу з французьким Ліоном.

12 грудня Шахтар прийме на своєму полі французький "Ліон", а Хоффенхайм зіграє в гостях проти англійського Манчестер Сіті.