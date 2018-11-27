Матч Ліги Європи Ворскли з лондонським Арсеналом перенесений до Києва через воєнний стан

УЄФА повідомляє, що продовжить відстежувати і аналізувати ситуацію в Україні в найближчі дні в світлі можливого перенесення інших матчів.

Матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» – «Арсенал» замість Полтави відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє прес-cлужба Європейського футбольного союзу.

УЄФА повідомив, що перенесення відбулося через введення в деяких регіонах України воєнного стану.

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У заяві організації повідомляється, що УЄФА продовжить відстежувати і аналізувати ситуацію в Україні в найближчі дні в світлі можливого перенесення інших матчів.

Слід відзначити, що на матч "Ворскла" - "Арсенал" у Полтаві вже було продано близько 16,5 тисяч квитків.

Раніше УЄФА повідомляв, що матч відбудеться у Полтаві, незважаючи на часткове запровадження в Україні воєнного стану. Полтавська область у перелік 10 регіонів, де діє воєнний стан, не увійшла.

Поєдинок "Ворскла" - "Арсенал" відбудеться в четвер, 29 листопада. Початок – 19.55.